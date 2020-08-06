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Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken uyarı

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Okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" ifadelerini kullandı.

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"Normalleşme sürecinde koronavirüs vakalarında patlama yaşandı" iddiaları gündemdeki yerini korurken Bakan Ziya Selçuk'tan uyarı geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, koronavirüs sürecinde okullar açılmalı mı açılmamalı mı tartışması sürerken dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

"18 milyon öğrencinin sorumluluğu..."

"Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit." diyen Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." diye yazdı.

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