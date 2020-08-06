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Peak Games'in ardından Zynga bir Türk oyun şirketini daha satın aldı

ABD'li Zynga, Peak Games'in ardından İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games'i, 168 milyon dolara (1 milyar 194 milyon TL) satın aldı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zynga CEO'su Frank Gibeau,  "Rollic arkasında müthiş yaratıcı bir ekibe sahip. Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaya göre, Zynga, İstanbul merkezli mobil oyun firması  Rollic Games'in yüzde 80'ini 168 milyon dolar karşılığında satın aldı. 

Rollic Games hakkında detaylar

Rollic Games 2018'in Aralık ayında Burak Vardal, Deniz Başaran, and Mehmet Can Yavuz tarafından kurulmuştu. Şirket özellikle ABD pazarında 'ücretsiz oyunlar' kategorisinin en çok indirilenler bölümünde sıklıkla yer buluyordu.

Günlük 5 milyon, aylık ise 65 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Rollic Games, Tangle Master 3D, Go Knots 3D ve Repair Master 3D gibi oyunları portföyünde bulunduruyor. 

Peak Games'in başarısı

Zynga geçtiğimiz haftalarda Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. 

Henüz halka açılmamış, değeri 1 milyar doların üzerinde, genç teknoloji şirketlerine ‘unicorn’ deniyor. Dünya genelinde 500’e yakın unicorn bulunuyor.  Söz konusu 1.8 milyar dolarlık satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük şirket satışlarından biri olmuş, bu satış sonrası Peak Games Türkiye'nin ilk unicorn'u olmuştu.

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