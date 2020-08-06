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Devler Ligi'nden Cüneyt Çakır'a görev

Barcelona - Napoli Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

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