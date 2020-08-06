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Çocuklarda demir eksikliğinin belirtileri neler, hangi besinler tüketilmeli? İşte yanıtı

İhlas Haber Ajansı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Hüseyin Sevim, çocuklarda demir eksikliğine dikkat çekti. Fast food beslenmenin çocuklarda büyük risk taşıdığını anlatan Sevim, demir eksikliğinin belirtilerini açıkladı, tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

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Medipol Üniversitesi Vatan Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Hüseyin Sevim, çocuklarda demir eksikliği anemisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Hüseyin Sevim, aneminin çocuklarda en sık nedeninin demir eksikliği anemisi olduğunu belirterek “Büyümenin hızlı olduğu ilk 2 yıl ve ergenlik döneminde özellikle kız çocuklarında demir eksikliğini sık görürüz. Öncelikle kilo ve boyda uzama yavaşlar. Akranlarından geri kalırlar. Emekleme ve yürüme de gecikirler” dedi.

"Dikkat dağınıklığı olabilir"

Demir eksikliği anemisi bulunan çocukta birçok belirti gözlemlendiğine dikkati çeken Dr. Sevim, şöyle devam etti:

"İştahsızlık, halsizlik, gelişmede, zeka düzeyinde yavaşlama olur, dikkat dağınıklığı, sinirlilik gelişip, okul başarısı düşer. Uyku düzeni bozulur. 3 yaşından küçüklerde bayılma (katılma nöbeti) gelişebilir. Ten rengi açık sarıya döner, pembeliğini kaybeder. İleri aşamalarda, cilt bozuklukları tırnaklarda kırılmalar, soyulmalar başlar, dilde ve ağızda yaralar çıkar. Çocuk hırçınlaşır. Büyük çocuklarda çabuk yorulma, nefes darlığı gelişir. Bazı çocuklarda pika dediğimiz kağıt, toprak, kömür gibi yenmeyecek maddeleri yeme alışkanlığı gelişir. Geç kalınırsa zeka düzeyindeki gerilik kalıcı olur. Bağışıklık sistemi görevini tam yapamaz. Vücut direnci düşer, sık sık hastalanır."

"Kalp yetmezliğine kadar götürebilir"

Dr. Hüseyin Sevim, demir eksikliği anemisine karşı fast food beslenmenin tehlikeli olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İleri seviyedeki demir eksikliğinde kalp yetmezliği meydana gelebilir. Kanın oksijen taşıma kapasitesi düşünce kalp aşırı çalışmaya başlar, kalp büyür, yorulur ve yetmezlik gelişir. Bu çocukların düzenli ve dengeli beslenmesi oldukça önemlidir. Özellikle demirden zengin gıdaları ihmal etmemek gerekir. Çocuklarımız için en tehlikeli durum demirden fakir karbonhidrattan zengin aperatif ve fast food tarzı beslenme ve 2 yaş altında yoğun inek sütü verilmesidir. Emziren annede demir eksikliği varsa mutlaka tedavi edilmelidir. Demirden zengin en önemli besin grubu kırmızı et ve sakatat özellikle karaciğerdir.

Çocuklarımıza bu besinler tükettirilmeli

"Bu nedenle kırmızı et çeşitleri, balık, tavuk, pekmez, tahin, yumurta sarısı, kuru fasulye, nohut, mercimek, ıspanak, roka, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, üzüm, kayısı gibi gıdalar tüketilmeli. Et yemeyen çocukta demir eksikliği gelişme ihtimali son derece yüksektir. Eti sevmeyen çocuklarda çorbalara kıyma olarak ilave edilebilir. Özellikle 6 ay-2 yaş arasında kıymalı tarhana çorbası çok faydalıdır. Yemekler içindeki eti sevmeyen çocuklarda ızgara olarak özellikle köfte verilebilir."

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