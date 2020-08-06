Bursa'da sevgili dehşeti! Başından yaralandı canını zor kurtardı

Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Gazcılar Caddesi’nde meydana geldi. Gülcan Buldu, erkek arkadaşı Suat B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Suat B., talihsiz kadının başına sert bir cisimle vurdu.