Bursa'da sevgili dehşeti! Başından yaralandı canını zor kurtardı
BURSA'da Gülcan Buldu (35), tartıştığı sevgilisi tarafından başından yaralandı. Yaralı halde cani sevgilinin elinden kaçıp bankaya sığınan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Gazcılar Caddesi’nde meydana geldi. Gülcan Buldu, erkek arkadaşı Suat B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Suat B., talihsiz kadının başına sert bir cisimle vurdu.
Başından yaralanan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakındaki banka şubesine sığınarak, orada bulunanlardan yardım istedi. Banka yetkilileri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Cani sevgili, olay yeri yakınında yakalandı
Gülcan Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Gülcan Buldu’nun kendisini darbeden kişinin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.’yi olay yeri yakınındaki sokakta yakalayarak, gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kadının yaralı olarak hastaneye kaldırılma anları böyle yansıdı: