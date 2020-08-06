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'Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı geldi' iddiaları! Valilikten açıklama geldi

ESKİŞEHİR Valiliği, içinde Eskişehir'in de bulunduğu bazı büyükşehirlerde Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağın başlatıldığı ile ilgili sosyal medyada dolaşan haberi yalanladı.

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Sokağa çıkma yasaklarının geri döneceği haberlerinin ardından 1 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar bazı büyükşehirler ve Zonguldak ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentileri sosyal medyayı salladı. Eskişehir'de de sokağa çıkma yasağı geldiği iddialarıyla ilgili olarak Eskişehir Valiliği'nden açıklama yapıldı. 

Eskişehir Valiliği yayılan sahte haber hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanalarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” diye vatandaşları uyardı.

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