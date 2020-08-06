BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den dünyaya nükleer silah çağrısı

6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine düşen atom bombası sonucu hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Törende, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajı yayınlandı.

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Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu bir felaket meydana gelmişti.

Atom bombası faciasında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda 75. yıl anma töreni düzenlendi.

Nükleer silah farklındalığı

Saygı duruşunun ardından konuşan Başbakan Abe, ülkelerin nükleer silahlara yönelik yaklaşım farklılıkları ve dünyadaki ciddi güvenlik endişelerine dikkati çekti.

Ülkeler arası karşılıklı güven

Abe, ''Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için Japonya ısrarla çalışacak. Ülkelerin karşılıklı katılım ve diyalog yoluyla güvensizlik duygusunu ortadan kaldırması gerekiyor.'' dedi.

Japonya köprü görevini üstleniyor

Nükleer güce sahip devletlerle sahip olmayan devletler arasında Japonya’nın köprü görevi göreceğini belirten Abe, atom bombası mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların yeni nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

'Nükleer silahların olmadığı bir dünya' hedefinden uzaklaşılıyor

Törene video mesaj gönderen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefinden uzaklaşıldığını vurguladı.

Nükleer rakabet

Guterres, ''Parçalanma, güvensizlik ve diyalog eksikliği dünyayı pervasız bir stratejik nükleer rekabete döndürmekle tehdit ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Ortak vizyon vurgusu

Nükleer silahların kasıtlı veya yanlışlıkla kullanılması riskinin çok yüksek olduğunu belirten Guterres, "Devletlere, nükleer silahların tamamen yok edilmesini sağlayacak ortak vizyon ve yola dönmeleri çağrımı yineliyorum. Tüm devletler pozitif bir rol üstlenebilirken, nükleer silaha sahip devletlerin özel bir sorumluluğu var. Şimdi diyalog, güven inşa eden tedbirler ve nükleer mühimmat hacimlerinin azaltılması ve en yüksek kısıtlama zamanıdır." mesajını verdi.

Törene, devlet başkanları ve ülke liderleri video mesajlar gönderdi.