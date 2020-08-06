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Mustafa Şentop: 9 milletvekili korona tedavisi görüyor

Son dakika gelişmesine göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürüyor. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44'' dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis değerlendirme toplantısında konuştu. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Toplam 35 personelimiz de covit 19 tespit edildi. 9 vekil de covit 19 tespit edildi. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor. 5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi.

Şentop, Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da solunum cihazından ayrıldığı söylendi.

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