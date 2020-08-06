Selahattin Demirtaş: Devlet içindeki gizli yapı, operasyonlarını hayata geçiriyor

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, ''Devlet içinde gizli şekilde örgütlenmiş bir yapı, planlı operasyonlarla ajandasını adım adım hayata geçiriyor.'' açıklamasında bulundu.

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Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı; ''Merhabalar. Kısıtlı imkanlarla gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Ülkede yaşananların adını doğru koymamız gerekiyor. Bir süredir, anayasal düzen fiilen değiştiriliyor ve yerine otoriter, tekçi bir rejim inşa ediliyor. Ve bu, sadece açık siyasi yöntemlerle de yapılmıyor.

1- Merhabalar. Kısıtlı imkanlarla gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Ülkede yaşananların adını doğru koymamız gerekiyor. Bir süredir, anayasal düzen fiilen değiştiriliyor ve yerine otoriter, tekçi bir rejim inşa ediliyor. Ve bu, sadece açık siyasi yöntemlerle de yapılmıyor. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 6, 2020

''Devlet içindeki gizli yapı, operasyonlarını hayata geçiriyor''

Bu yapılırken kamu gücü, yasa dışı bir şekilde ve fütursuzca kullanılıyor. Devlet içinde gizli şekilde örgütlenmiş bir yapı, planlı operasyonlarla ajandasını adım adım hayata geçiriyor. Bu gizli, örgütlü yapının siyaset ve yargı ayağı var. Bürokrasi, medya ve sermaye ayağı var. Bize yönelik operasyon da aynı amaçla, otoriter ve tekçi bir rejim kurabilmek için yapıldı, yapılıyor. Bize karşı kurulan siyasi kumpasta rol alanlar hakkında, elimizde güçlü hukuki belgeler ve deliller var.

''Günü geldiğinde halk kararını verecek''

Bizim dışımızdaki muhalif kesimlere karşı yürütülen operasyonların merkezinde de yine aynı şekilde siyasette, yargıda, bürokraside, medyada ve sermaye dünyasında ayakları olan bu yapı var. Benim tavsiyem, kimsenin bu ağır suçlara daha fazla ortak olmamasıdır. Çünkü günü geldiğinde halk kararını verecek ve ardından hukuk işleyecektir. Ortaya konulacak deliller, tartışma götürmeyecek şekilde, etkili hukuki süreçler başlatacaktır.

''İyilik kazanacak, mutlaka''

83 milyon, birbirimize inanalım, kenetlenelim. Bu badireyi atlatıp Türkiye’yi birlikte düze çıkaracağız. Çünkü bu ülke hepimizin. Hep birlikte güçlü bir demokrasi kurup barış içinde yaşayacağız. Direncinizi, umudunuzu, cesaretinizi asla kaybetmeyin. İyilik kazanacak, mutlaka!