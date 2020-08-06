Anaokulu kayıtları MEB 2020-2021 ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurdu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veli ve öğrenciler anasınıfı kayıtları ne zaman başlayacak, kaç yaşındaki çocuklar anasınıfına kayıt yaptırabilir sorularının yanıtını araştırdı.

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Okulların açılmasına sayılı günler kala veli ve öğrencileri kayıt heyecanı sardı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Koronavirüsün seyrine göre değişecek olan MEB eğitim takvimine göre 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, kaç aylık çocuklar 1. sınıfa gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, Çocuğum ne zaman okula gidecek? 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? e-kayıt sorgulama ekranı...

EĞİTİMLER YÜZYÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dört farklı senaryo üzerinde durulduğunu ifade etti. Senaryolar arasında ilki yüz yüze eğitim, ikinci senaryoda ise hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim fikri söz konusu. Okulların yarı zamanlı olarak açılması da planlar arasında. Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapılacak, burada önemli olan noktanın çocukların sağlığı olduğu defahatla belirtiliyor. Bir diğer senaryoda yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesi öngörülüyor. Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz?

Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz. Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağıyla ilgili. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır? Burada okulların tam olarak açılması ve tüm öğrencilerin okula devam etmesi senaryosunu birinci, yarı zamanlı açılmasıyla ilgili kısmı ikinci, şehir bazlı açılmasıyla üçüncü senaryodan bahsediyor isek, dördüncü senaryo olarak da okulların hiç açılmaması, tamamen uzaktan eğitimle sürecin devam ettirilmesi senaryosundan bahsedilebilir. Bize düşen hangi senaryo olursa olsun, bunun hazırlığını yapmaktır ve bunu da istişare ile danışarak uzmanlarla, bilim insanlarıyla beraber çalışarak yapıyoruz.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

İlkokula başlama yaşı 69 ay olarak belirlendi.

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına

gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

ANA SINIFA BAŞLAMA YAŞI

13 Mart’tan beri yeni tip koronavirüs (Kovid-19;) salgınından dolayı kapalı olan okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 15 Ağustos itibarıyla özel okullarda, 30 Ağustos’tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılacak.

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir sene ertelenebilir. Bu çocuklar dilenirse ana sınıfına gidebilir.

66 - 67 - 68 ayını dolduran çocukların velileri istemeleri hâlinde dilekçe ile bu ay grubunda bulunan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama yapılmıştır.