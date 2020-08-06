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Yayalar yolda araçlar kaldırımda! Burası İstanbul

İSTANBUL'un genelinde kaldırımların büyük bölümü araçlar tarafından işgal altında. Bazı sürücüler araçlarını yasak olmasına rağmen kaldırımlara park ederken, çok sayıda motosikletli kurye de vatandaşların yürüdüğü kaldırımlarda ilerliyor.

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İstanbul'un genelinde kaldırımların büyük bölümü araçlar tarafından işgal altında. Yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bir yere yemek paketi götüren motosikletli kuryeler de çoğu kez kaldırımlarda ilerliyor.

Moto kuryeler kaldırımları müşterilerin hızlı sipariş talebi nedeniyle kullandıklarını ifade ediyor. Son dönemde kullanımı artan elektrikli scooter'lar da kendilerine ait bir yol olmadığı için kaldırımlarda vatandaşların arasında ilerliyor.


"Bebeğimi bebek arabasıyla araba yolundan götürmek zorunda kalıyorum"

Şişli'de oturduğu sokakta kaldırım işgali nedeniyle bebek arabasıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Muharrem Timur, "Kendi mahallemdeki sokaktan örnek vereyim. Arabalar olduğu için bebeğimi bebek arabasıyla araba yolundan götürmek zorunda kalıyorum. İnsan köşeden bir araç gelecek diye korkuyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyor ve zorlanıyoruz. Bir kaldırım yapılıyor ve yapılan kaldırımın şekli, düzgünlüğü yok. Küçük bir bebek sonuçta sallanıyor ve zorlanıyor. Ben Şişli'de oturuyorum. Daracık bir kaldırım ve her tarafında araba oluyor. Geçemiyorsun" ifadelerini kullandı.

"Yayalar çok büyük güvenliği tehlikesi içinde"


Zeki Güldaş adlı vatandaş, "Belediyelerin yönetmesi gereken bir konu. Belediyeler bu konuda toleranslı davranıyor diye düşünüyorum. Hakikaten yayalar çok büyük tehlike içinde. Takılmalar ve düşmeler oluyor. Acil bir durumda yürüyemiyorsunuz ve asfalta inmek durumunda kalıyorsunuz. Bu yönetimler tarafından halledilmesi gereken bir konu. Kuralları koyup kurallara uymamak en büyük problem" şeklinde konuştu.

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