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Garanti BBVA'dan emeklilere promosyon fırsatı

Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan emekliler için 1.200 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

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Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, banka, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzaladığı protokol kapsamında, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emeklilere, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon kampanyası başlattı.

Maaşını Garanti BBVA'dan almayı tercih edecek emekliler, 31 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya kapsamında ek olarak, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden de faydalanabilecek.

Banka, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında maaş alanlara 1.000 lira, maaşı 2 bin 500 lira ve üstünde olanlara 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM ve mobil bankacılık aracılığıyla maaşlarını kolayca bankaya taşıyabilecek.

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