Emekli, memur ve asgari ücret zammı için Temmuz planı çıktı! Kim ne kadar alacak?
Ocak 2024 zam döneminde asgari ücrete tek zam olacağı dile getirilse de Temmuz ayına yaklaşılırken asgari ücrete ara zam beklentileri devam ediyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabı X üzerinden hem emekli maaşı zammı hem memur zammı hem de asgari ücret için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Asgari ücretlisi, emeklisi Temmuz ayını bekliyor! Maaş zammı içinse gözler ekonomi yönetiminde. Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Emekli zammı ne olacak? soruları milyonların gündeminde kalmaya devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin asgari ücrete, emekliye ve memura düşündüğü zam oranlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Asgari ücrete zam yapılmayacağını ifade eden Erdursun, memur ve emekli için ise sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 25 öngörüsünde bulundu.
Emekli ve memur zammı oranı
Hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz’da yapmayı planladığı zammın yüzde 25 olduğunu öne sürdü. SGK uzmanına göre memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı da yüzde 20.
2024 temmuz emekli zammı ne olur?
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 3 aylık kesinleşen oran yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonu ardından bu oranın yüzde 25 seviyelerine yükselmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam 12 – 15 bin TL aralığında…