Emekli, memur ve asgari ücret zammı için Temmuz planı çıktı! Kim ne kadar alacak?

2024 temmuz emekli zammı ne olur?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 3 aylık kesinleşen oran yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonu ardından bu oranın yüzde 25 seviyelerine yükselmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam 12 – 15 bin TL aralığında…