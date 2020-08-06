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Ankara'da Hannibal koca dehşeti! Karısının parmağını ısırarak kopardı

ANKARA’da kavga ettiği karısının orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Başkentte yaşanan olay, akıllara korku filmi Hannibal’ı getirdi. Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak’ta ikamet eden K.K. ve F.K. isimli karı kocanın kavgası kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K. bir süre sonra kavga etmeye başladı.

Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K. karısına da saldırdı. F.K. ve oğlunun iddialarına göre K.K., eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı.

K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. K.K.’nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü. Polis, K.K.’yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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