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'Korona abartılıyor' diyenlere Fahrettin Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün abartılığını iddia edenlere ''Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.'' ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı; Sorumlu davranmaya davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.''

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