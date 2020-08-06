'Korona abartılıyor' diyenlere Fahrettin Koca'dan yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün abartılığını iddia edenlere ''Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.'' ifadelerini kullandı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı; Sorumlu davranmaya davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.''
SORUMLU DAVRANMAYA davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. SORUMLULUK ALMAYA davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020