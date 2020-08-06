Kahraman hemşire! Patlama sonrası 3 yeni doğan bebeği kurtardı

LÜBNAN’ın başkenti Beyrut’taki patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği Al Roum Hastanesi’ndeki bir hemşire, 3 yeni doğan bebeği kucaklayarak kurtardı. Hemşire ülkede kahraman ilan edildi.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 137 insanın yaşamını yitirdiği ve 5 binden fazla insanın da yaralandığı korkunç patlamanın etkileri sürüyor. Patlamanın meydana geldiği yere 2 kilometre mesafede bulunan Al Roum Hastanesi’nde görevli bir hemşire, 3 yeni doğan bebeği kucağına alarak kurtardı.

Hemşirenin bebeklerle olan o anı foto muhabir Bilal Jawich tarafından görüntülendi. CNN Arabic’e konuşan Jawich, “Hemşirenin bebekleri kucakladığını gördüğümde şaşırdım. Sadece bir metre mesafede ölü ve yaralılar varken, hemşirenin kucağındaki bebeklerle çok sakin olduğunu gördüm” dedi.

'Gizli bir güce sahipmiş gibi görünüyordu'

Hemşirenin bebekleri kucağında tuttuğu ve koruduğu anlara tanık olan Jawich, “Tüm olanlara rağmen, hemşireye kendisini kontrol etme ve bu bebekleri kurtarma yeteneği veren gizli bir güce sahipmiş gibi görünüyordu. İnsanlar bu şiddetli, karanlık ve kötü koşulların arasından sıyrılıyor ve bu hemşire göreve hazırdı” ifadelerini kullandı. Hemşire ise sosyal medyada Lübnan'ın kahramanı olarak ilan edildi.​

'Hastanede 18 kişi hayatını kaybetti'

Hastanenin Acil Durum Hazırlık ve Afet Müdürü Geroge Saad, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, patlama sırasında hastanede bulunan 12 hastanın, 2 ziyaretçinin ve 4 hemşirenin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise durumunun kritik olduğunu belirtti. Patlamada, hastane binasının yüzde 80’inin, sağlık ekipmanlarının da yüzde 50’sinin hasar gördüğünü açıkladı.