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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Vuran'ın yenilerini TSK'ya teslim ettik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarının yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini açıkladı

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Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" bilgisini verdi.

Başkan Demir, yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" dedi.

9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip. Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.

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