BIST 1.040
DOLAR 7,26
EURO 8,64
ALTIN 477,87
HABER /  DÜNYA
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Çin'de yeni salgın alarmı! Bunya virüsü hızla yayılıyor! Çok sayıda ölü var

Yeni tip koronavirüs salgınının dünyaya yayıldığı ülke Çin'de yeni bir virüs baş gösterdi. Hızla yayılan virüsün adı Bunya.. Kene ısırığıyla bulaştığı düşünülen virüs nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kovid-19 salgının çıkış noktası Çin'de yeni salgın alarmı verildi. Bunya adı verilen virüs 7 kişinin canını aldı. Virüsün kene ısırığıyla bulaştığı düşünülüyor.

Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunya virüs bulaşan kişi sayısının 37’yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı. Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı.

İnsandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığı var

SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin’in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi. Virüsün, bunya virüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı. Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri, ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi! 'Benim babam doktor' dedi ama... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doların ateşi çıktı! Altın tarihi rekora doymuyor işte piyasada son durum
Mustafa Şentop: 9 milletvekili korona tedavisi görüyor
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Piyasalar tedirgin, 6 Ağustos dolar kuru
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Süleyman Soylu açıkladı
Peak Games'in ardından Zynga bir Türk oyun şirketini daha satın aldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem ayı ne zaman başlıyor ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekat?
Goldman stratejistleri: Koronavirüs aşısı piyasayı altüst edebilir
Ankara'da kıskanç koca dehşetine maruz kalan patrondan acı haber
DGS kaç dakika sürecek DGS'de kaç soru çıkacak?
'Korona abartılıyor' diyenlere Fahrettin Koca'dan yanıt
Mehmet Yalçınkaya MasterChef Türkiye'de sinirden deliye döndü cezayı kesti
Yorumlar