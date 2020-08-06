Çin'de yeni salgın alarmı! Bunya virüsü hızla yayılıyor! Çok sayıda ölü var

Yeni tip koronavirüs salgınının dünyaya yayıldığı ülke Çin'de yeni bir virüs baş gösterdi. Hızla yayılan virüsün adı Bunya.. Kene ısırığıyla bulaştığı düşünülen virüs nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

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Kovid-19 salgının çıkış noktası Çin'de yeni salgın alarmı verildi. Bunya adı verilen virüs 7 kişinin canını aldı. Virüsün kene ısırığıyla bulaştığı düşünülüyor.

Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunya virüs bulaşan kişi sayısının 37’yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı. Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı.

İnsandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığı var

SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin’in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi. Virüsün, bunya virüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı. Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri, ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi.