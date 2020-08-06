Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi! 'Benim babam doktor' dedi ama...
BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde vatandaşlar ve ekipler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maske takmayan birçok kişi mazeretini bildirdi ama ceza yemekten kurtulamadı.
Beşiktaş'ta polis ekipleri İstanbul'da birçok noktada koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı.
Denetimlerin yoğun olduğu noktalardan biri de Beşiktaş oldu. Ekipler Beşiktaş Çarşı'sında dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyardı, işyerlerinde denetim yaptı.
Denetimler sırasında vatandaşlar ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maskesiz olarak köpeğini dolaştıran Polen Gökbuget polise "Normalde maske takıyorum. Bugün de takıp çıktım. Yürüyüş sırasında köpek dışkısını yaptı. Yanımda poşet olmadığı için maskemle dışkıyı yerden alıp çöpe attım. "