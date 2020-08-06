DGS kaç dakika sürecek DGS'de kaç soru çıkacak?

2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık fakültelere sınav ile geçmek isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavı bu sene 9 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. DGS'de adaylara toplam 150 dakika verilecek. DGS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi online olarak ÖSYM adresinden alınacak.

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DGS sınav yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. DGS'de sınav giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS’de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr’den öğrenilebilecek. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM’DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

DGS sınav yerleri için tıklayın

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.