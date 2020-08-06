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Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması: Lahey'e gitmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye'yle müzakerelere hazır olduklarını, sonuç elde edilmemesi halinde Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmaya ve çıkacak sonucu kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

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Harvard Üniversitesi Profesörü ve Aspen Strategy Group İcra Direktörü Nicholas Burns koordinatörlüğündeki güvenlik konulu online forumda konuşan Miçotakis, Türkiye'yle Ege ve Akdeniz'de yaşanan deniz yetki alanları sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan'a çok açık şekilde anlattım"

Miçotakis, şunları kaydetti: Bizce Türkiye'yle aramızda tek sorun teşkil eden Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu müzakere etmekten her zaman mutlu olacağımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok açık şekilde anlattım. Eğer Ankara, bunun ülkelerimiz arasındaki tek sorun olduğunu ve iki taraf bunun çözümü için Lahey'e başvurmayı kabul ederse, Yunanistan Lahey'den çıkacak kararı uygulayacak.

"Silah namlusu altında yapamayız"

Türkiye'nin Yunanistan'la yaptığı sondaj görüşmelerini 2016 yılında askıya aldığını ve bu görüşmelerin yeniden başlamasından mutlu olacaklarını kaydeden Miçotakis, "Ancak bunu silah namlusu altında yapamayız. Egemenlik haklarımızın ihlal edileceğine dair tehditler yoluyla müzakere masasında bize şantaj yapılmamalı" diye konuştu.

Türkiye'yle ilişkileri yeniden başlatmak istiyoruz.

Miçotakis, Burns'ün sorusu üzerine Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı değerlendirdi.

"Türkiye-Libya mutabakat muhtırası kabul edilemez"

Söz konusu muhtıranın kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Miçotakis, zira bu muhtıranın Yunan adalarının münhasır ekonomik bölgelerini tanımadığını ekledi.

Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti. Görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

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