Bakan Çavuşoğlu Libya'da konuştu! Hafter saldırılarına yeniden başlayabilir

LİBYA'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada "Masadan kaçan Hafter ve destekçileri oldu. Hafter hala siyasi çözüme inanmıyor. Yeniden saldırılarına devam edebilir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte çalışma ziyareti için Libya'ya gitti.

"Hafter hala siyasi çözüme inanmıyor. Yeniden saldırılarına devam edebilir." diyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Bu saldırıların bir menzili var. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, meşru hükümetin endişesini herkesin anlaması gerekiyor. Şu anda diplomasi deneniyor, her zaman biz bu masanın baş aktörü olduk. Masadan kaçan Hafter oldu. Hafter'e bu kadar güçlü destek veren ülkeler çözüm için bir şey yaptı mı peki?

"Libya'yı en iyi anlayacak ülke Türkiye'dir"

Çavuşoğlu'nun üçlü görüşmeden sonra yaptığı açıklamalar şöyle:

Bu konularda Libya'yı en iyi anlayacak ülke Türkiye'dir. Biz iki tane botu Libya'ya veriyoruz ama asıl güney sınırlarında en büyük desteği Avrupa Birliği'nin vermesi lazım. Somut her iki taraf adına adımlar atılması lazım. Resmi atılan adımlar ne kadar olmasa da, halk destek bekliyor.

Temel ihtiyaçların, elektrik, su, belediye, toplu taşıma gibi desteklerin verilmesi lazım. Cumhurbaşkanımız belediyecilikten gelen bir isim, dolayısıyla biz bu konularda deneyimliyiz. Yarım yalan yatırımlarımız, firmalarımızın alacakları verecekleri var. Bir heyet gelecek hafta Türkiye'ye gelecek.

"Sahada sükunet var diye..."

Bu süreçte Libyalılar'ın da bizim de görüşmelerimiz var. Bu konularda neler yaptık, yapıyoruz konuşuyoruz. Dışişleri Bakanı ile de üçlü bir görüşme yapıp gözden geçireceğiz. Bu ziyaretler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sahada sükunet var diye, hiçbir şey çözülmüş değil, aksine sorunlar var.

"Yeniden saldırılarına devam edebilir"

Hafter hala siyasi çözüme inanmıyor. Yeniden saldırılarına devam edebilir. Bu saldırıların bir menzili var. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, meşru hükümetin endişesini herkesin anlaması gerekiyor. Şu anda diplomasi deneniyor, her zaman biz bu masanın baş aktörü olduk. Masadan kaçan Hafter oldu. Hafter'e bu kadar güçlü destek veren ülkeler çözüm için bir şey yaptı mı peki?

'Taraflı operasyon' tepkisi

İrini operasyonu taraflı bir operasyondur. Hafter ve destekçilerini destekleyen bir operasyondur. Bazıları AB fonlarından almak için bu operasyondan çıktı, bu fonda Fransa'nın etkisi var. Bir tek Malta bu operasyondan çıktı, kimse ona çık demedi! Birçok AB yetkilisiyle baş başa görüştüğümüzde, Hafter'e güneyden, doğudan, Mısır'dan, Suriye'den gelen silah desteği olduğu biliniyor. Almanya'nın bu taraflı operasyona dahil olması yanlış bir adım olmuştur.