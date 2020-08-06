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ABD'de Allan Lichtman'dan seçim öngörüsü: Biden, Trump'ı yenecek

ABD'de Kasım ayında düzenlenecek seçimle ilgili Allan Lichtman, 13 maddelik liste hazırladı. Daha önceki son 9 seçimi bilen Profesör Lichtman'a göre; Joe Biden yedi kriterle ön plandayken Trump altı kriterle rakibinin gerisinde kalacak.

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Milyonlarca Amerikalı ülkeyi dört yıl yönetecek başkan için oy kullanacak. İki parti arasında geçecek olan seçimde Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump olacak. Demokratların adayı ise bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden.

1984 yılından beri yapılan tüm başkanlık seçimlerini doğru tahmin ettiği belirtilen American University'de profesör olarak görev yapan Allan Lichtman yeni tahminini açıkladı.

13 maddelik listeye göre Biden Trump'ı yenecek

Öngörülerini 13 maddelik bir listeye göre yapan Lichtman'a göre Joe Biden, Başkan Donald Trump'ı yenerek 2020'den itibaren Oval Ofis'teki yeni lider olacak.

New York Times'a konuşan Allan Lichtman, 13 kriterde ağırlığın Biden'da olmasına rağmen seçimin zorlu geçeceğini söyledi. Lichtman'a göre Biden yedi kriterde ön plandayken, Trump ise altı.

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