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Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe verdiği sözlerin arkasında durdu

Fenerbahçe'yle 4 yıllığına anlaşan Mert Hakan Yandaş, transfer sürecini anlatırken ''Fenerbahçe verdiği sözlerin arkasında durdu.'' dedi.

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Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Reklam Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. Mert Hakan Yandaş açıklamasında, transferin gerçekleşmesinden ötürü mutluluğunu anlattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

Mert Hakan Yandaş, transferin açıklanmasının ardından FBTV'ye açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı; ''Gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle bir camiada bu şekilde karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Emre Belözoğlu'nu hep idolüm olarak gördüm. Transfer sürecinde de tanışma fırsatım oldu. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. Hem duruşuyla hem karakteriyle birçok şey gösterdi. Bu süreçte Emre abi bana video klip atmıştı. O klipteki beste çok hoşuma gitmişti. O sözlerle veda etmek istiyorum; Fenerbahçe söyleyecek son sözü, haklıyız kazanacağız.

''Fenerbahçe verdiği sözlerin arkasında durdu''
Lefter'in başının üstünde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in giydiği formayı taşımak benim için çok büyük bir gurur. Transfer süreci biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Verdiğim sözlerin hep arkasında durdum. Verdiği sözlerin arkasında duran kulüp de Fenerbahçe'ydi. Başkanımıza ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum.''

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