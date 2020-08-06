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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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iPhone'lardaki AirDrop özelliği Android telefonlara geldi

Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri, Android telefonlarda kullanıma sunuldu.

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Apple, iPhone'lar için yıllar önce iOS 7 işletim sistemini tanıtırken, bunun yanında bir de AirDrop isimli yeni dosya paylaşım sistemini duyurmuştu.

Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, büyük boyutlu dosyaları diğer iOS ve Mac cihazlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

AIRDROP BENZERİ ÖZELLİK ANDROID'E GELDİ
Son zamanlarda Android telefonlardaki birçok özelliğin iPhone'lara yeni geldiğine şahit oluyoruz. Ancak bu sefer, durum tersine döndü. Apple'ın 2011 yılında tanıttığı AirDrop teknolojisinin benzeri Android telefonlara geldi.

Google'dan dosya paylaşma özelliği: Nearby Share

Nearby Share olarak adlandırılan ve doğrudan Google tarafından geliştirilen özellik android telefonlarda kullanıma sunuldu. Ancak bu özelliği kullanan model sayısı şimdilik oldukça kısıtlı.

Şu an için Google Pixel ve bazı Samsung cihazlarda bulunan özelliğin, önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer telefon modellerine de geleceği belirtiliyor.

Nearby Share nasıl çalışıyor ? 

AirDrop ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği açtığınızda, etraftaki Android cihazlar otomatik olarak taranıyor ve dosya göndermek istediğiniz cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor.

Daha sonra ise eşleşme sağlandıktan sonra dosyanın aktarımı başlıyor.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, Nearby Share Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda çalışacak.

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