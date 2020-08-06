Flaş karar! Konya'da koronavirüs testi pozitif kişilere giriş- çıkış yasağı

Koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu iller sıralamasında başı çekenler arasında yer alan Konya'da özel okulların yüz yüze telafi eğitimlerini ertelenmesi kararının ardından flaş bir karar daha alındı.

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KONYA Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda, kent merkezine şehir dışından gelen ya da şehir dışına gidecek, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek.

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Buna göre, araçlarıyla şehre giriş çıkış yapanlara polis kontrol noktalarında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından HES kodu sorgulaması gerçekleştirilirken, koronavirüs testi pozitif olan ve evde kalması kararlaştırılan kişilerin seyahat etmelerine izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara ise 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294’üncü maddesi gereğince cezai işlem uygulanacak.

2 hafta sonraya ertelendi

Kurul ayrıca 15 Ağustos’ta başlaması planlanan özel eğitim kurumlarının telafi eğitimlerini de tekrar değerlendirilmek üzere 2 hafta sonraya erteledi.