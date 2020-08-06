AK Parti Diyarbakır İl Başkanı açıkladı: Genel merkez, 12 ilçe başkanının istifasını istedi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, genel merkezin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini açıkladı.

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Diyarbakır’da Sur, Eğil ve Çüngüş ilçe başkanlıklarına atama yapan AK Parti Genel Merkezi, Diyarbakır İl Başkanlığı’na yazı göndererek Bağlar, Yenişehir, Lice, Kulp, Hazro, Bismil, Silvan, Çınar, Ergani, Kayapınar, Hani ve Dicle ilçe başkanlarının da istifasını istedi.

Ankara’ya çağrılan 12 ilçe başkanının istifa etmesi bekleniyor.

"12 ilçe başkanımızın istifasını istedi"

Söz konusu karara ilişkin Tigrishaber'e konuşan Serdar Budak, şunları kaydetti:

Genel merkezimiz 12 ilçe başkanımızın istifasını istedi. Bu tamamen genel merkezimizin almış olduğu bir karardır. Ancak şuan ilçe başkanlarımız görevlerinin başındadır. Genel merkezimiz kısa süre içinde alacağı kararları kamuoyu ile paylaşır.