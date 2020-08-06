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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu

IRAK'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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