Antalya'da erkek çocuğuna taciz skandalı! 'Uygun olmayan şeyler yapmış'

ANTALYA'da 13 yaşındaki erkek çocuğa taciz olayı, iş yeri sahibinin güvenlik kamerasını izlemesiyle ortaya çıktı. Görüntülerin ardından iş yerine gelen sapık E.K. (55), esnaf tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü.

Aynı anda iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki göstermesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.

"Çocuğu taciz ediyor, Uygun olmayan şeyler yapmış"

Aynı sokakta iş yeri olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "'Çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup, geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor, uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.