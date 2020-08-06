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Şırnak'ta kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye rekor ceza

Demirören Haber Ajansı

ŞIRNAK'ta kaçak olarak 407 kilo kurbağa avlayan 10 kişiye toplam 737 bin 470 TL cezai işlem uygulandı.

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İdil ilçesinin Özbek köyü bölgesinde, yasadışı kurbağa avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özbek Jandarma Karakolu ekipleri, iki ayrı noktada avcılık yapanları tespit etti. 

Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 407 kilo kaçak kurbağaya el konuldu. El konulan kurbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince İdil'in Dirsekli göletinde doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Kişi başı 73 bin 747 TL ceza kesildi

Kaçak kurbağa avcılığı yapan kişiler hakkında, 2872 sayılı kanunu kapsamında kişi başı 73 bin 747 TL olmak üzere toplam 737 bin 470 TL idari para cezası kesildi.

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