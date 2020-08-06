Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son hali korkuttu

Yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, sağlık sorunları nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Sayıner'in son halini gören Berna Laçin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek yardım istedi.

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Bizimkiler dizisi ile milyonlarca insanın kalbinde taht kuran oyuncu Uğurtan Sayıner bir deri bir kemik kaldı.

"Benim adım Cemil" repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Usta oyuncunun son durumunun ağır olduğundan bahseden Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak oyuncunun hastaneye yatırılması için yardım istedi.

Usta oyuncu için Twitter'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen Laçin, "İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz" dedi.

"ilgileniliyor" paylaşımı

Paylaşımdan 1 saat sonra yeniden tweet atan Laçin, "Geri dönüş yapıldı, ilgileniliyor, kamu oyunun bilgisine" diye yazdı.