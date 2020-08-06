Inter Alexis Sanchez'i bonservissiz transfer etti

İtalyan devi Inter, kiralık olarak formasını giydirdiği Alexis Sanchez'i bonvervis bedeli ödemeden 3 yıllığına renklerine kattı.

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İtalyan kulübü geçen yaz Manchester United'dan kiraladığı Şilili yıldızı bonservis ödemeden renklerine bağladı ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Inter, Sanchez için Manchester United'a bonservis ücreti ödemeyecekken

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı.