Inter Alexis Sanchez'i bonservissiz transfer etti
İtalyan devi Inter, kiralık olarak formasını giydirdiği Alexis Sanchez'i bonvervis bedeli ödemeden 3 yıllığına renklerine kattı.Abone ol
İtalyan kulübü geçen yaz Manchester United'dan kiraladığı Şilili yıldızı bonservis ödemeden renklerine bağladı ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Inter, Sanchez için Manchester United'a bonservis ücreti ödemeyecekken
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı.
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