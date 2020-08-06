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Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredisi faizi yükseltildi

Kamu bankaları, ikinci el konutlardaki kredi faiz oranını değiştirdi. Önceden yüzde 0.79 olarak uygulanan faiz oranı yüzde 0.87'ye yükseltildi.

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Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönem korunurken ikinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79'dan yüzde 0.87'ye yükseltildi.

Yüzde 0.87 oranında faizle kredi

İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı.

İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.

Ne kadar ödenecek?

100 bin lira konut kredisinde yüzde 0.87 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık taksit tutarı 1345 lira oldu. 

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