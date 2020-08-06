Gadiri Hum bayramını kimler kutlar ibadetleri ve Nubde duası

Gadiri Hum Bayramı nedir, ne zaman, Gadiri Hum Bayramını kimler kutlar ve Gadiri Hum Bayramı neden kutlanır soruları merak konusu oldu. Şii inancına göre 3. bayram olan Gadiri Hum Bayramı Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü yani yarın akşam üçüncü bir bayram olarak kutlanacak. Peki Gadiri Hum Bayramında oruç tutulur mu, nasıl ibadet edilir?

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Gadiri Hum nedir, Gadiri Hum Bayramı ne zaman ve Gadiri Hum bayramını kimler kutlar soruları merak konusu oldu. Şii inancın sahip vatandaşların yıl içinde kutladıkları 3. bayram olan Gadiri Hum Bayramı yarın yani 7 Ağustos cuma akşamı başlayacak ve 8 Ağustos cumartesi günü sona erecek. Peki Gadiri Hum bayramı orucu var mıdır, o gün namaz kılınır mı ve Gadiri Hum bayramında Şii vatandaşlar nasıl ibadet eder? İşte Gadiri Hum bayramı hakkında merak edilenler ve detaylar...

GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR: Şii inancına göre, Gadir-i Hum Bayramı'nda Ali el-Mûrtezâ, İslam peygamberi Muhammed tarafından "Velayet" makamına atanmıştır ve bu inanç doğrultusunda bu gün Gadiri-i Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Gadir-i Hum ise, yine Şii inancına göre günümüz Suudi Arabistanının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR: Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.

Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılması tavsiye edilen amel ve ibadetler;

1 - Oruç tutmak: Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutan kişiler, altmış yıllık günahlarını temizlemektedir. Rivayete göre Gadir-i Hum Bayramı'nda oruç tutmak, dünyanın ömrünün orucuna, yüz hac ve yüz umreye bedeldir.

2 - Gusül almak

3 - Hz. Ali'yi ziyaret etmek: Bu özel günde uzaktan veya yakından Hz. Ali'yi zikretmek ve O'nun için ziyaretname okumak tavsiye edilir. Bu ziyaretname, aynı zamanda mutlak “Camia” ziyaretlerinden biridir.

4 - Seyyid İbn Tavus’un "İkbal" adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği "Sığınma Duası"nı okumak.

5 - İki rekat namaz kılmak, namazdan sonra secdeye vararak 100 defa Allah’a şükretmek ve sonra başını secdeden kaldırıp şu duayı okumak:

"Allah’ım, ben senden diliyorum; (şu şahadetle ki) sana hamdolsun, sen teksin, ortağın yoktur, sen birsin, teksin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur, doğmadın ve doğurmadın ve senin hiçbir benzerin yoktur. Muhammed senin kulun ve elçindir –rahmetin onun ve Ehlibeytinin üzerine olsun-, Ey her gün bir işte ve şanda olan, nitekim bana lütufta bulunmakta senin şanındandır. Şöyle ki beni kendinin icabet ehlinden, dininin ehlinden, davetinin ehlinden kıldın. Kendi lütuf, kerem ve bağışınla yaratılışımın başından beni buna muvaffak ettin. Sonra rafet ve rahmetinle lutfuna başka bir lütuf, keremine başka bir kerem ve bağışına başka bir bağış ekledin ve nihayet yaratılışımı yeniledikten sonra bana bu ahdi yeniledin. Oysa ben tamamen onu unutmuş, yanılmıştım ve nimetlerinden, gaflet etmiştim. Sonra sen nimetini bana tamamladın; şöyle ki bunu bana hatırlattın, bununla bana lütufta bulundun ve beni ona hidayet etin. O halde ey ilahi, ey seyidim ve mevla’m! Gelecekte de bunu bana tamamlaman ve bununla (iman nimetiyle) beni öldürünceye dek bunu benden almaman ve öylece benden razı olmanda senin şanındandır. Doğrusu sen nimetini tamamlamak hususunda nimet verenlerden daha layıksın.

Allah’ım! Seninle lütfünle çağıranı duyduk, itaat ettik ve olumlu yanıt verdik. O halde rabbimiz, bağışlamandan dolayı sana hamdolsun; dönüşümüz sanadır. Tek ve ortağı olmayan Allah’a ve elçisi Muhammed’e -Allah’ın rahmeti ona ve Ehlibeytine iman ettik- Onu (peygamberliğini) doğruladık. Allah’a çağırmakta ona icabet ettik. Bizim Mevla’mız ve tüm müminlerin Mevlası Emirilmüminin Ali b. Ebu Talib’i sevmekte Resulullah’ı izledik. O Allah’ın kulu, Resulullah’ın kardeşi, en büyük sıddık, Allah’ın yaratılmışlara hüccetidir. Onunla peygamberinin, hak ve apaçık dinini teyit etti. o Allah’ın dininin nişanesi, ilminin mahzeni, Allah’ın gaybının sandığı, Allah’ın sırrının yeri, Allah’ın kulları üzerindeki emini ve kulları arasındaki tanıdığıdır.

6 - Gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak, her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete’l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okumak.

7 - Nubde Duasını okumak.