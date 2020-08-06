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Lübnan’daki büyük patlamada yaralanan Türk sayısı 8’e çıktı

Lübnan'daki patlama ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1'i ağır olmak üzere 8 Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı.

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Libya’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş bir açıklama geldi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamada yaralanan Türkiye vatandaşlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Yaralananlardan 1'inin durumu ağır

Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

8 vatandaşımız yaralandı, 7'si ayakta tedavi oldu. Bir tanesi maalesef bir mekanda patlamayı duyunca dışarı çıkmaya çalışırken kafasına cisimler çarpmış. Bundan dolayı da beyin sarsıntısı geçiriyor. Birinci ameliyatını oldu, belki ikinci ameliyatını olabilir. Mardin'den giden bir ailenin evladı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere takip ediyoruz. Büyükelçiliğimiz yanında.

Lübnan'a bir heyet gönderdik. Sahada tıbbi yardımda bulunacak ekibi gönderdik. Bundan sonraki süreçte bu şehrin yeniden imarı var.

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