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Barcelona, Çağlar Söyüncü’yü istiyor!

Barcelona, Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferini 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamayı planlıyor.

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Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor Bu sezon Leicester City’de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu.

NTVSPOR'un haberine göre; Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu’da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016’da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg’a transfer oldu. 2 sezon sonra 21 milyon Euro’ya Leicester City’nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

3.Türk olacak
Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı. Futbol devi Barcelona’da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyncuyu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak

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