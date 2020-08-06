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Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı

Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllığına anlaşan Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü de kadrosuna kattığını açıkladı.

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Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş derken Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı. Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül transferini "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder" sözüyle duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı.  Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!'' 

Benfica maçı detayı
Fenerbahçe’nin Gökhan Gönül’ü açıkladığı videoda tecrübeli futbolcu, Benfica maçında sahada yer aldığı formayı çıkartarak yeni sezon formasını giymesi dikkatlerden kaçmadı.

''Hiç böyle heyecanlı değildim''
İmza sonrası FB TV'ye konuşan Gökhan Gönül; "Ailesinden uzun süre ayrı kalıp tekrar yuvasına dönmüş biri olarak ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok röportaj verdim ama hiç böyle heyecanlı değildim. Bana bu formayı nasip eden Allah'a, sonrasında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok fazla da şey söylemek istemiyorum. İnşallah imza töreninde birçok şeyi konuşuruz, paylaşırız. Ben Gökhan Gönül olarak uğruna kanımı akıttığım forma için geri dönüyorum. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. 9 sene boyunca burada top oynadım. Sahada bu forma için neler yapabileceğimi taraftarlar çok iyi biliyorlar. Yine aynı Gökhan'ı izleteceğime kimsenin şüphesi olmasın. Jübile yapmak için değil şampiyon olmak için geliyorum.''

Beşiktaş'a veda mesajı
Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Beşiktaş'a veda eden Gökhan Gönül, şu açıklamayı yaptı; Beşiktaş camiası bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

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