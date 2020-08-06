BIST 1.046
DOLAR 7,29
EURO 8,64
ALTIN 483,26
HABER /  SAĞLIK
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Adıyaman'da hastaneler ve yoğun bakımlar doldu! Belediye Başkanı Kılıç açıkladı

ADIYAMAN Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, koronavirüs salgınında pozitif vakaların arttığını belirterek hastanelerine ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu söyledi.

Abone ol

Twitter hesabından video paylaşan Başkan Kılınç, "Bu işin şakası yok" sözleriyle vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

"Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu"

Başkan Kılınç, şunları kaydetti: Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var.

Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da koronavirüs patlaması yaşanıyor mu? İlçe ilçe koronavirüs haritası  Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın neden yükseliyor finans uzmanlarından önemli açıklamalar
Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı
Zolguldak alarm vermeye başladı! Vali Vekili: Umarım korktuğumuz başımıza gelmez
Üniversitede bu bölümleri seçen yaşadı YÖK'ten maaş gibi geri ödemesiz burs
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda mesajı Fenerbahçe'ye geliyor
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı açıkladı: Genel merkez, 12 ilçe başkanının istifasını istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da kopan kol için 12 buçuk saat süren mücadele
65 yaş seyahat izni kısıtlaması kalktı mı şartları neler?
Kastamonu Valisi: Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 137 oldu
Ağustos ayı hacamat takvimi 2020 ne zaman yapılır?
Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2020 sayaç
Yorumlar