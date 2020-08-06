Adıyaman'da hastaneler ve yoğun bakımlar doldu! Belediye Başkanı Kılıç açıkladı
ADIYAMAN Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, koronavirüs salgınında pozitif vakaların arttığını belirterek hastanelerine ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu söyledi.Abone ol
Twitter hesabından video paylaşan Başkan Kılınç, "Bu işin şakası yok" sözleriyle vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
"Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu"
Başkan Kılınç, şunları kaydetti: Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var.
Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz.
Sevgili Hemşehrilerim...— Süleyman Kılınç (@Drsuleymanklnc) August 5, 2020
Bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Çok sayıda karantinaya alınan yerler mekanlar mevcut. Maske mesafe ve hijyene uyalım. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz. pic.twitter.com/Lt0q47UgyZ