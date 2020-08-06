İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 137 oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı, her geçen gün artıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin Suriye'de faaliyet gösterdiği ve birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi.

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.