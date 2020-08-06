Uğurtan Sayıner evli mi eşi ve çocukları Tansu ve Hande kimdir?

Türk ekranlarının efsane dizisi Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'ın son hali sevenlerini kahretti. 76 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu ve hastalığı merak konusu oldu. Peki Uğurtan Sayıner'in hastalığı nedir, Uğurtan Sayıner'in eski eşi Sevim Hanım ve çocukları kimdir?

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Sevim koş katil geldi repliği ile Bizimkiler dizisinin efsane karakterlerinden biri olan Uğurtan Sayıner ölümle pençeleşiyor. Usta oyucu Uğurtan Sayıner'ın son hali sevenlerini üzdü. Bir hayli kilo verdiği ve bilinci kapalı olduğu görünen Uğurtan Sayınier'in hastalığı ne sorusu ise merak edildi. Peki 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner'in eşi ve çocukları var mı?

Uzun süre alkol tedavisi gören Uğurtan Sayıner eşi Sevim Hanım'dan yıllar önce boşandı. Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adında iki çocuğu var.

UĞURTAN SAYINER'İN HASTALIĞI NE?

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Uğurtan Sayıner, 1962 yılında tiyatro sayesinde oyunculuğa adım attı. Aykut Oray aracılığı ile Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 1999 depreminde İzmit'de yer alan Sayıner'in evi ağır hasar aldığından Kızılay çadırında yaşadı. Uğurtan Sayıner hayatı haberimizde.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Sayıner, 1944 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Babası subay olduğundan görevi sırasnda Samsun'da yaşadıklarından, oyuncu da Samsun'da doğdu. Bir süre sonra aile İstanbul'a yerleşti. İlkokulu İstanbul Beyazıd'daki Koca Ragıp Paşa ilkokulunda, Ortaokul ve liseyi Pertevniyal lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1969 yılında mezun oldu. 1962 yılında tiyatro ile oyunculuğa başladı. Üniversitede okurken Bizimkilerin "Katil"i Aykut Oray ile tanıştı ve onun tanıştırması ile "Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu"nda amatör oyunlara başladı.

MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞTI

Lise yıllarında oyunculuk yapan Sayıner, 1962 yılında İttihat ve Terakki Tiyatrosu'na girdi. Ardından 1963-64 sezonunda TÖS Tiyatrosunda "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunla profesyonel tiyatro hayatına başladı. Arena Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ile Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş topluluklarında çalışmalar yürüttü. Üniversite mezunuyetinden sonra bir dönem İpek Kağıt firmasında muhasebecilik yaptı, sonra Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Genel Muhasebe Müdürlüğü'nü üstlendi. Ardından da Zeki Alasya'nın kurduğu platoda hem oyuncu hem de yönetici olarak çalıştı.

Uğurtan Sayıner, birçok dizide ye aldı fakat Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle popüler oldu. 'Benim adım Cemil' ve 'Sevim koşşş' repliği ile hafızalara kazındı. 1989-2002 yılları arasında "Bizimkiler" adlı dizide Cemil karakterini canlandırırken; Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu,Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

BİR DÖNEM ALKOL TEDAVİSİ GÖRDÜ

1999 yılındaki büyük depreme ailesi ile birlikte İzmit'te yakalandı. Oturduğu ev depremde hasar görünce İzmit İstiklal İlköğretim Okulu'nun bahçesine kurulan Kızılay çadırında yaşamını sürdürdü. Bir dönem cafe – bar işletmeciliği yaptı. 2009 yılından itibaren İzmir'de yaşamına devam ediyor.

12 Kasım 2015 tarihinde İzmir, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki AMATEM'de alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi gördü. Eşi Sevim Hanımdan boşanan Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adlarında iki çocuğu bulunuyor.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Küçük Esnaf - 2016

Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Hiçbiryerde - 2002

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri Ve Diğerleri - 1987

Perihan Abla - 1986

İstanbul 1979 - 1979