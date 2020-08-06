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Caner Erkin, Beşiktaş'a veda etti

Fenerbahçe ile anlaşan Caner Erkin, Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı.

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Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Caner Erkin, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayınladı.

Caner Erkin, veda mesajında şu açıklamayı yaptı; ''İyi günde kötü günde formamı samimiyetle terletirken beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin.''

Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı.

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