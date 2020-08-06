Dolar ve altın üst üste rekor kırdı! Merkez Bankası'ndan müdahale mesajı

Merkez Bankası, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın izlendiğini belirterek 'müdahale' mesajı verdi.

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Merkez Bankası, yaptığı açıklamada döviz ve altın fiyatlarında yaşanan dalgalamayla ilgili "Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." açıklaması yaptı.

Dalgalanmaya müdahale mesajı

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.