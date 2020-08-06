BIST 1.044
DOLAR 7,31
EURO 8,66
ALTIN 483,72
HABER /  GÜNCEL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

5 gündür kayıp olan Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu

ŞANLIURFA’da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak 5 gün sonra Gaziantep'te bulundu.

Abone ol

 Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine Osmanlı Mahallesi'nde 5 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, Gaziantep'te bulundu.

Polis tarafından bulunan çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuğu bulan ekipler Şanlıurfa’daki aileyi arayarak müjdeli haberi verdi. Baba Salih Alpak ve yakınları, çocuklarını almak için Gaziantep'e gitti.

Gaziantep'e nasıl gittiği ve 5 gün boyunca nerede kaldığı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve altın üst üste rekor kırdı! Merkez Bankası'ndan müdahale mesajı
Altın neden yükseliyor finans uzmanlarından önemli açıklamalar
Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı
Zolguldak alarm vermeye başladı! Vali Vekili: Umarım korktuğumuz başımıza gelmez
Üniversitede bu bölümleri seçen yaşadı YÖK'ten maaş gibi geri ödemesiz burs
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda mesajı Fenerbahçe'ye geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Caner Erkin, Beşiktaş'a veda etti
Trump koronavirüs aşısı için ilk kez net tarih verdi! 3 Kasım'da hazır
Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş taraftarı açıklaması: Türkiye'nin...
Koronavirüsü yenip görevi başına dönen hemşireye saldırı
Gadir-i Hum Bayramı nedir kimler kutlar? Gadiri Hum ne demek anlamı
Yorumlar