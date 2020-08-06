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Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

1 ölü, 6 yaralı 

Aile bireylerinin karıştığı ve taş ile sopaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Cemil Genç'in damadı Ahmet Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, sağlık ekiplerince Hamur ve Ağrı'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarmadan önlem 

Kavga sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, Bişar Genç'in oğlunun yaşadığı ev ile hayvanları için biriktirdiği otların ateşe verildiği öne sürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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