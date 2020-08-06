BIST 1.044
DOLAR 7,31
EURO 8,66
ALTIN 483,72
HABER /  YEREL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimine katıldı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere katıldı. Yerlikaya, hem vatandaşlara hem de esnafa maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da 39 ilçede iş yerleri, toplu taşıma araçları ve kamuya açık ortak kullanım alanlarında kontroller yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere katıldı. Çarşı esnafı ile sohbet eden Yerlikaya, hem vatandaşlara hem de esnafa maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve altın üst üste rekor kırdı! Merkez Bankası'ndan müdahale mesajı
Altın neden yükseliyor finans uzmanlarından önemli açıklamalar
Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı
Zolguldak alarm vermeye başladı! Vali Vekili: Umarım korktuğumuz başımıza gelmez
Üniversitede bu bölümleri seçen yaşadı YÖK'ten maaş gibi geri ödemesiz burs
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda mesajı Fenerbahçe'ye geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
5 gündür kayıp olan Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu
Mehmet Yalçınkaya parmak hikayesi neden parmaklarını kaybetti?
Windows 7 kullanıcılarına FBI’dan uyarı
Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Caner Erkin, Beşiktaş'a veda etti
Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam hastalık listesi
Yorumlar