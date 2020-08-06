İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimine katıldı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere katıldı. Yerlikaya, hem vatandaşlara hem de esnafa maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.Abone ol
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da 39 ilçede iş yerleri, toplu taşıma araçları ve kamuya açık ortak kullanım alanlarında kontroller yapıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere katıldı. Çarşı esnafı ile sohbet eden Yerlikaya, hem vatandaşlara hem de esnafa maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
#MısırÇarşısı ’nda,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 6, 2020
İstanbul genelinde gerçekleştirdiğimiz #Koronavirüs Tedbirleri Denetimine katıldık.
İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi kapsamında 39 ilçemizde tüm alanlarda denetimlerimiz devam ediyor.#SağlıkİçinHepimizİçin #MaskeMesafeTemizlik
😷⬅️➡️🧴🧼@TC_icisleri pic.twitter.com/7a51lmiu1m