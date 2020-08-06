Köy Enstitüsü ruhu diriliyor! Erdoğan Bayraktar, Volt Teknoloji Kolejleri hedefini açıkladı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ilk halkası geçen sene İstanbul Halkalı Atakent’te kurulan Volt Teknoloji Kolejleri (VTK) ile gençler öncülüğünde bir millî teknoloji hamlesi amaçlıyor. Bayraktar, kolej için "Köy Enstitüsü ruhu" benzetmesi yaptı...

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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kuruculuğunu yaptığı Volt Teknoloji Kolejleri (VTK) ile milli bir teknoloji hamlesi başlatmayı amaçladığını söyledi. İlk halkası geçen sene İstanbul Halkalı Atakent’te kurulan Volt Teknoloji Kolejleri'yle ne yapmak istediğini anlatan Erdoğan Bayraktar, "Teknik liseler herkesin derdine devadır" dedi. İşte Erdoğan Bayraktar'la yapılan söyleşiden çarpıcı bölümler...

- Niye teknik lise?

- Hem ülkemiz hem de dünya hakikaten zor günlerden geçiyor. Fakat bu zor günlerde bile büyüyen, tüm dünyâya ihrâcât yapan sayısız sanâyicimiz var. Esasında çok daha hızlı büyüyecekler ama istihdâm etmek için arzu ettikleri vasıflarda gençler bulamadıklarından frene basmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu müteşebbislerimiz bu gençleri bulabilseler çok yüksek maaşlar vermeye de hazırlar. Yani bir tarafta yüksek maaş verip çalıştıracak insan bulamayan girişimcimiz, diğer tarafta üniversite mezunu olduğu halde işsiz kalan vasıflı gençlerimiz var. İşte burada teknik liseler herkesin derdine devâdır.

- Volt Teknoloji Kolejleri bu görevi mi üstleniyor?

- Evet. Volt Teknoloji Kolejleri ile biz hem memleketimizin bu iki kanayan yarasını tedâvi etmek, hem de memleketimizin meslekî ve teknik lise kalitesini yükseltmek istiyoruz. Gayretimiz öğrencilerimizin okulumuzdan iş arayan değil aranan gençler olarak mezûn olmaları. Talep gören bir alanda doğru eğitimi alan gençlerimizin hakkettikleri değeri göreceklerinden de, ülkemizi milletlerarası sahada hakkettiği makâma kavuşturacaklarından da şüphe duymuyoruz.

Okulumuzdaki ruh Köy Enstitülerinin ruhu

- Nasıl bir eğitim veriyorsunuz?

- Okulumuzda eğitimin rûhu köy enstitülerinin ruhudur. Yani gençlerimize bütüncül bilginin yanı sıra millî rûhla harmanlanmış bir özgüven de kazandırıyoruz. Katiyyen “gençler havâi” deyip geçmemek lâzım. Sovyetler uzaya roket gönderdiğinde “NASA varken bize mi düşer?”, demeden bir “Bandırma Füze Kulübü” kurmuş liseli gençlerimizi yazıyor tarihimiz.

Üstelik bu gençler daha 60’lı yılların şartlarında Sovyetler ve ABD’nin ardından 5 km yüksekliğe kadar füze göndermişler. Millî rûh, teşebbüs, cesâret, gayret ve bilgi olduktan sonra yine milletimiz zor dememiş uçak yapmış, olmaz dememiş, devrim arabaları yapmış.

İşte biz gençlerimiz de milletimiz de yapmış, yine yapar diyoruz. Gençlerimize de “kimse yoksa ben varım, kimse yapmazsa ben yaparım” deme cesâretini öğretiyoruz. Özgüvenli genç deyince bu dünyâda da başka türlü değil. Baktığımızda Bill Gates, Steve Jobs gibi isimler daha üniversite mezûnu olmadan başarıyı yakalamışlar. Okulumuzdaki gibi iyi bir lise eğitiminin kişiyi nerelere taşıyabileceğinin örneğidir bunlar.

- Okulunuzda hangi imkânlar var?

- Evvelâ şunu söyleyeyim. Okulumuz İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile yaptığı protokoller çerçevesinde kendi imkânlarına ilâve olarak bu güzîde üniversitelerimizin de bazı imkânlarından istifâde etmektedir. Bunlar arasında öğrencilerimize meslekî ve teknik eğitimde, yabancı dilde işbirliği, müşterek araştırma ve eğitim projeleri, geziler gibi imtiyazlar sağlayabiliyoruz.

Kendi imkânlarımıza dönersek, öğrencilerimiz için bilgi derinliğinden başka iletişim kâbiliyetinin de önemine inanıyoruz. Bu veçhile hem Türkçe’nin güzel kullanımı, hem de yabancı dil öğretimine büyük ehemmiyet atfediyoruz.

Okulumuzda yabancı dil olarak İngilizce’nin yanı sıra Almanca imkânı da bulunmaktadır. Öğrencilerimiz derslerini pandemi sürecine uygun sınıflarda görmekte olup sınıflarımız en fazla 24 kişiliktir.

Okulumuzda 3 laboratuvar, 9 teknik laboratuvar, 10 atölye, 37 derslik, 1 görsel sanatlar dersliği ile bir de dev kütüphânemiz var.

Sporu da ihmâl etmedik. Atakent yerleşkemizde sağlam kafa sağlam bedende bulunur anlayışıyla milletlerarası ölçülerde bir spor salonu yaptık.

“İş en iyi yerinde öğrenilir” anlayışıyla öğrenci ve mezunlarımıza sektörlerinin en önde gelen işletmelerinde staj imkânı sağlamayı da görev biliyoruz.

Yazılımda dışa bağımlılığı da bir mesele olarak görüyoruz. Bu münâsebetle öğrencilerimize açık kaynak kodunu tanıma, öğrenme ve kullanma imkânını da sağlayacağız.

- Okulunuzda hangi alanlarda eğitim var?

- Lisemizde mekatronik, elektrik-elektronik ve inşâât bölümlerimiz mevcût.

- Mezûnlarınız üniversiteye daha kolay giriyormuş?

Okulumuz meslek merkezli olduğu kadar üniversiteye hazırlığa da yöneliktir. Özellikle 12’nci sınıfta üniversiteye hazırlığın ağırlığı artırılmaktadır. Yani öğrencilerimiz meslek okuluna geldikleri için üniversiteye hazırlıktan eksik bırakılmayacaklardır.

Okulumuz mezûnlarına üniversite kapıları da daha geniş. Üniversitede istedikleri bölüme girmek için başkaları 100 metre koşmak mecbûriyetinde ise okulumuzdan mezûn olanların 70 - 80 metre koşmaları yetiyor.

Bunu bir misalle ifâde edeyim: Başka liselerden mezûn olanlar bir bölüme girmek için toplamda meselâ 149 soru yapmak mecbûriyetinde iseler, lisemiz mezunları aynı bölüme 98 soru yaparak girebiliyorlar. Tabii bu üniversite kılavuzunda yanında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K.) yazılı olan bölümler için geçerli. Yani mezunlarımız meslekleriyle alâkalı bölümlere başka lise mezunlarına göre çok daha kolay giriyorlar.

Mezûnlarımız, okulumuzun kazandırdığı bilgi ve tecrübe sâyesinde üniversitede okurken de dersleri diğer öğrencilerden daha kolay kavrama ayrıcalığına sâhip oluyor.

Öğrencilerimiz, mezûniyetten sonra şâyet tercih ederlerse eğitim hayatlarını Meslek Yüksek Okulları üzerinden de sürdürebilirler. Meslek yüksek okullarını tamamladıktan sonra da DGS üzerinden üniversitelerin ilgili bölümlerine devâm etmek isterlerse bu kendileri için çok daha kolay olmaktadır.

Nihayet şunu da ifâde etmeden geçmeyelim: Mezûnlarımız, daha üniversiteye gitmeden aranan ve kıymetli insanlar olmuş olacaklar. Zîra bitirdikleri an, hem tecrübe hem de İşyeri Açma Belgesi sahibi teknisyen vasfını kazanmış olacaklar.

- Mezunlarınız nasıl iş bulacak?

- Öğrenci ve mezûnlarımız sektörlerinin önde gelen işletmeleriyle yaptığımız işbirlikleri sâyesinde staj ve istihdâm imkânına sâhiptirler. Bununla birlikte gerek eğitimimizin yüksekliği gerekse de ülkemizdeki ihtiyâcın büyüklüğü dolayısıyla kendilerinin hiçbir zamân iş bulma derdi yaşamayacaklarını düşünüyorum. Yine Europass belgesi ile mezûnlarımız sâdece Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinde de iş imkânı sâhibi olmaktadırlar.

- Bu kadar hizmetin fiyatı ucuz olmasa gerek?

- Bilakis hiçbir eğitim ücreti talep etmiyoruz. Teknik liselere kaydolan her öğrencinin Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında akdedilen protokol kapsamında devlet desteğine tâbi olması, ücretlendirmeye ihtiyaç bırakmıyor. Fakat ister istemez kitâp, yemek ve kıyafetler için bir rakam talep etmek durumunda kalıyoruz.

- Okulunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ne yapmalı?

- "www.voltteknolojikolejleri.com" sitemizden iletişim bilgilerimizi edinirlerse ilgili arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaklardır.