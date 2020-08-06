İstanbul'da flaş ekonomi toplantısı!

Merkez Bankası, BDDK ve bankaların üst düzey yetkilileri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda döviz piyasasındaki dalgalanma başta olmak üzere piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği kaydedildi.

Abone ol

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar İstanbul'da saat 19.00 itibariyle bir araya geldi.

Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor.

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki hareketliliği değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.