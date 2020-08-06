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İstanbul'da flaş ekonomi toplantısı!

Merkez Bankası, BDDK ve bankaların üst düzey yetkilileri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda döviz piyasasındaki dalgalanma başta olmak üzere piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği kaydedildi.

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Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar İstanbul'da saat 19.00 itibariyle bir araya geldi.

Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor.

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki hareketliliği değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. 

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