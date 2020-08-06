BIST 1.044
DOLAR 7,31
EURO 8,66
ALTIN 483,72
HABER /  YEREL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Zonguldak'ta arkadaşı öldü kendisi yaralandı yaşadığı dehşeti anlattı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde iki gencin, Deva Partisi İl Başkanlığı'na ait cama kaplama yaptıkları sırada çıktıkları vincin sepeti kırıldı. Olayda gençlerden biri düşerek can verdi birinin ayağı kırıldı. Arkadaşının cenazesine katılan genç, o anları anlattı.

Abone ol

Olay, gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 26 yaşındaki Burak Ataman ve 24 yaşındaki İlyas Ataman, Deva Partisi İl Başkanlığı'nın bulunduğu kata vinç ile çıkarak cama kaplama yapmaya başladı. Bu sırada vincin sepetinin bağlı olduğu hidrolik çubuk koptu. Kopmanın etkisiyle sepette ayakta bulunan Burak Çavdar hızla 6. kattan aşağıya düştü.

Beton zemine düşen Çavdar için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Sepette oturan 24 yaşındaki İlyas Ataman'ın ise çarpmanın etkisiyle ayağı kırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak Çavdar ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlyas Ataman ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Burak Çavdar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Zonguldak Merkez İlçeye bağlı Olukyanı köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Olayın şokunu halen atlatamayan İlyas Ataman ise güçlükle ayakta durabildi.

"Tam geri alalım derken bomun hidrolik çubuğu üstten koptu"

Ayağı alçıya alınan Ataman, olay anını böyle anlattı:

"Bir cephesini bitirdik. Sonra yan cepheye geçtik. Vinci kaldırdık. Bom yetmedi. Ondan sonra geri alalım dedik. Tam geri alırken bomun hidrolik çubuğu üstten koptu. Kopmasıyla birlikte üstündeki kasa aşağıya vurdu. Ben oturuyordum. Burak ağabey de ayaktaydı. Vurmanın etkisiyle direk aşağıya düştü. Ben kasada oturuyordum. Sonra makine direk aşağıya vurdu. Ben de o arada yaralandım. Tam olarak söyleyeyim. 6. katın tam oradaydık. Parti binasının tam orada oldu. Camın en sonundaydık. 6 metre olmasının imkanı yok. Binanın yüksekliği belli. Tam geri çekerken orada birinci camda düştü. Biz sepette iki kişiydik. Ayak kırık. Kafamda yara var. Ben o arada sepetteydim."

Öte yandan bazı yerel gazetelere açıklamada bulunan vinç yetkilisi H.K. ise sepetin 6. katta değil 6 metre yükseklikte bulunduğunu iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Siirt'te üretilen 'Bıttım'a Türkiye'den yoğun talep Koronavirüs satışları patlattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Köy Enstitüsü ruhu diriliyor! Erdoğan Bayraktar, Volt Teknoloji Kolejleri hedefini açıkladı
Dolar ve altın üst üste rekor kırdı! Merkez Bankası'ndan müdahale mesajı
Altın neden yükseliyor finans uzmanlarından önemli açıklamalar
Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı
Zolguldak alarm vermeye başladı! Vali Vekili: Umarım korktuğumuz başımıza gelmez
Üniversitede bu bölümleri seçen yaşadı YÖK'ten maaş gibi geri ödemesiz burs
ÖNCEKİ HABERLER
BDDK'dan hamle! Bazı Türk lirası muafiyetlerini yatırım bankalarına genişletti
Fenerbahçe Caner Erkin transferini açıkladı
Ağrı'da otomobil şarampole uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimine katıldı
5 gündür kayıp olan Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu
DGS kaç dakika sürecek DGS'de kaç soru çıkacak?
Yorumlar