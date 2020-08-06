Siirt'te üretilen 'Bıttım'a Türkiye'den yoğun talep Koronavirüs satışları patlattı
SİİRT'te tamamen doğal üretilen bıttım sabununda talep patlaması yaşandı. Dezenfektan özelliği bulunduğu söylenen sabun, Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor.
Siirt'te üretilen doğal bıttım sabunu, dezenfektan özelliği nedeni ile büyükşehirlerden yoğun talep görmeye başladı. Siirt'te sabun evi üreticisi olan Mithat Apari, koronavirüs nedeniyle satışların 5 kat arttığını söyledi. Menengiç ağaçlarından elde edilen ve hiçbir kimyasal madde katılmadan yapılan organik bıttım sabunu vazgeçilmez oldu.
Kullananlar başkalarına tavsiye ediyor
Türkiye’nin her yerinden sipariş aldıklarını belirten Apari şu ifadeleri kullandı: Ülke genelinde bıttım sabununa yoğun bir ilgi var. Sebebi ise doğal bir ortamda üretilmesidir. Koronavirüs öncesi satışlarımız normal iken şuan 5 kat artmaktadır. Özellikle bıttım sabununu alan müşterilerimiz kullandıktan sonra başkalarına tavsiye etmektedir"
"Saç dökülmesine, kaşıntıya ve egzamaya iyi geliyor"
"Kullanan kesim özellikle bizlere dönüş yapıyor. Doğal bir ortamda üretildiği için faydalıdır. Bıttım sabunu saç dökülmesine, kaşıntıya, egzamaya iyi geliyor. Bıttım sabununu Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Sabunlarımız doğal ortamlarda üretilmekte ve organiktir"
Doğal ve organik yapılan bıttım sabununu herkese tavsiye ettiğini belirten Halil Çoban adlı müşteri de bıttım sabunun fabrikasyon ürünlerden çok daha iyi, organik, bilindik olduğu için ailece kullandıklarını söyledi.