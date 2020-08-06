Fenerbahçe Caner Erkin transferini açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Beşiktaş'a veda eden Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye geri döndü. Daha önce Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ü transfer eden Fenerbahçe, Caner Erkin'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.''